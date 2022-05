Notícias de inovação incidem nos setores de serviços tecnológicos, saúde, banca e energia

Estudo analisou notícias sobre inovação em 2021 © DR

Quais são as áreas que os órgãos de comunicação social mais noticiam quando se trata do setor da inovação português? Esta foi uma das perguntas que o estudo "Inovação nos Media Portugueses 2021 - Um retrato dos setores económicos mais mediáticos para empresas e startups" quis responder.

A resposta: serviços tecnológicos, saúde, banca e energia, revela o documento que foi elaborado pela consultora Beta-i e pela empresa de media intelligence Carma.

O relatório, o primeiro levantamento com esta abordagem em Portugal, segundo as entidades promotoras explicam em comunicado, apresenta ainda a conclusão sobre a questão qual destas áreas estão mais associadas à comunicação da inovação em empresas, e quais às startups?

O estudo explica que, de uma forma geral, as notícias da área de inovação incidem nas startups, em quase todas as indústrias, com exceção dos setores automóvel, agroalimentar e comunicação & media. O relatório apresenta os assuntos que mais se destacaram em 2021, na comunicação social portuguesa. Foram eles a Web Summit (vertente startups) e o 5G (vertente corporativa), "com base nas notícias com maior alcance e no protagonismo de empresas estabelecidas e startups na narrativa apresentada aos media", esclarece o documento.

Quanto aos setores económicos mais noticiados em Portugal, os serviços tecnológicos (IT e Software) lideram, com 17%, seguidos da Saúde, com 13% e da Energia (12%).

A análise

Para levar a cabo o estudo, foram analisados artigos publicados ao longo de 2021, em mais de 30 dos principais meios de comunicação online (e impressos, com versão online) que escrevem sobre inovação.

"A análise cruzou todas as principais indústrias/setores de atividade económica com a palavra "inovação", e os conceitos a ela relacionados, para a seguir categorizá-las manualmente de modo a definir quais eram as que se referiam a empresas e/ou a startups", referem os promotores do documento.

Baseando-se no resultado da análise "o estudo conclui que o mercado da banca & finanças, por exemplo, demonstra uma prevalência massiva de artigos nos quais o conceito de inovação está relacionado com startups (93%)", revela.

Esta preponderância de notícias mostra a transformação do setor, muito por causa das "fintech, que, devido aos seus esforços de crescimento no mercado, procuram comunicar de forma veemente as suas novas funcionalidades e soluções".

Por seu turno, o setor automóvel apresenta um maior número de artigos "nos quais o conceito de inovação está relacionado com empresas estabelecidas (67%)". "Além de as empresas do setor serem das que mais investem em Inovação & desenvolvimento (I&D), este é um segmento específico onde startups são, sobretudo, parceiras de relevo para projetos colaborativos de inovação", especifica o estudo.

Este resultado apresenta, para Diogo Teixeira, CEO da Beta-i, a necessidade "por comunicar novas narrativas e posicionamentos, mas são sobretudo reflexo da movimentação macroeconómica e da visão de futuro que Portugal tem procurado construir para si mesmo".

Já para o managing director da Carma, Luís Garcia, este relatório "ilustra como a análise da comunicação de média, em profundidade e com método, fornece uma vantagem estratégica para organizações que operam num ambiente de inovação".