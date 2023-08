Nova administração da Parpública vai ser liderada por atual vice Realinho de Matos

Sede da Parpública © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Agosto, 2023 • 11:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério das Finanças mudou a gestão da Parpública para o próximo mandato, passando o atual vice-presidente, Realinho de Matos, a liderar a gestora de participações em empresas públicas, substituindo Jaime Andrez, confirmou à Lusa fonte oficial do Governo.

Na quinta-feira, o Expresso avançou que o Ministério das Finanças mudou a gestão da Parpública, promovendo o vice-presidente a líder do Conselho de Administração, mas deixando de fora os três restantes gestores executivos, com um dos lugares vagos a ser ocupado pelo atual chefe do gabinete do secretário de Estado das Finanças, João Marcelo.

As mudanças vão ser concretizadas com a eleição do novo Conselho de Administração da Parpública para o mandato de 2023-2025.

Na atual administração, em funções no mandato de 2020-2022, há quatro administradores executivos, presididos por Jaime Andrez, e dois não executivos.

Dos administradores executivos fica apenas para o próximo mandato José Realinho de Matos, promovido a presidente, saindo Jaime Andrez, João Pinhão e Ana Santos Martins.

Realinho de Matos integrou a administração da sociedade do Estado que gere as participações em empresas públicas no verão de 2022, a meio do mandato.

Fonte oficial do Ministério das Finanças confirmou ainda a escolha de João Marcelo para um dos lugares vagos, que assume atualmente funções de chefe do gabinete do secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes.

Os outros dois lugares serão ocupados por Marco Neves, atual administrador da Lisgarante, que será vice-presidente, e Elisa Cardoso, atualmente diretora na Carris, não tendo sido ainda indicados os novos não executivos, que serão três.

A nova administração terá, entre outras, a missão de privatizar a TAP, uma vez que foi escolhida pelo Governo para liderar o processo, bem como de concluir o processo da Efacec.

Em 20 de julho, na última assembleia-geral, foram aprovados o Relatório e Contas da Parpública relativo ao ano de 2022, o Relatório do Governo Societário relativo ao ano de 2022 e o relatório de Sustentabilidade, bem como a proposta de modificação da composição do conselho de administração, passando de ser constituído por entre cinco a sete membros, para entre seis e oito membros, incluindo os não executivos.