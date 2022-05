Nova aplicação permite comparar preços do Continente, Pingo Doce, Auchan e Minipreço

App Super Save está disponível para Android e iOS © DR

Nasceu há menos de duas semanas com a intenção de ajudar os consumidores a comparar preços de produtos, em várias cadeias de supermercados. Chama-se Super Save e é uma aplicação gratuita, já disponível para Android e iOS, que permite pesquisar entre os milhares de artigos da Auchan, Minipreço, Continente e Pingo Doce.

Foi o recente aumento de preços, devido à atual situação mundial, que levou três engenheiros informáticos recém-licenciados a criar esta nova app "apenas com a funcionalidade de encontrar os preços mais baratos de qualquer produto vendido nos super e hipermercados portugueses", explica ao Dinheiro Vivo, João Veloso, um dos criadores da Super Save.

A nova aplicação deriva de uma melhoria que a equipa de jovens engenheiros estava a desenhar para outra plataforma e que tinha como objetivo "ajudar as pessoas a poupar e a gerir as suas refeições".

Mas, a guerra na Ucrânia e subsequente aumento de preços gerou uma maior procura de comparação de valores, entre os vários supermercados. Foi a partir desta procura e das sugestões dos utilizadores que João Veloso, Rita Rebelo e Martim Vieira decidiram criar uma nova aplicação para atender às solicitações. "Assim, oferecemos aos utilizadores uma ferramenta simples e útil para encontrar os produtos mais em conta às suas carteiras", frisa João Veloso.

Preços mais baixos e promoções diárias

Com a Super Save os consumidores podem encontrar os preços mais baixos e promoções diárias para que, assim, possam poupar nas suas compras. Para além das marcas onde já é possível fazer comparação de preços, a equipa de criadores espera integrar em breve na Super Save as cadeias El Corte Inglés e o E.Leclerc. "Serão disponibilizadas assim que possível, mas neste momento o foco está em melhorar as funcionalidades atuais e responder às sugestões dos utilizadores", especifica João Veloso.

Para fazer funcionar a nova aplicação não foi necessário contactar as cadeias de supermercados porque o algoritmo criado por João, Rita e Martim "consulta informações públicas e disponibilizadas por cada supermercado nas suas plataformas online", diz João Veloso, explicando que, para "garantir que os preços estão sempre atualizados, todos os dias à meia-noite, os nossos servidores indexam os links dos produtos em cada supermercado e procuram por alterações e promoções".

Como nem todas as empresas disponibilizam as informações de preços online, como é o caso do Lidl, de futuro a equipa pretende contactá-las para que também possam ser integradas na app.

Feedback dos utilizadores ajuda a melhorar app

Apesar de ser recente, a Super Save já recebe dicas de utilizadores que pretendem dar parecer sobre as suas funcionalidades. "O feedback dos nossos utilizadores é essencial", afirma João Veloso. "Todas a críticas e sugestões são lidas. Inclusive, já foram integradas muitas funcionalidades que derivaram das sugestões dos utilizadores", revela o engenheiro informático.

Quanto a subsídios, João Veloso explica que atualmente a aplicação não é financiada e que o seu interesse e dos seus colegas é oferecer aos utilizadores uma ferramenta gratuita e útil.

"No entanto, no futuro gostaríamos de contactar supermercados de forma a criar parcerias que possam ser benéficas para os nossos utilizadores", frisa.