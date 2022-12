Nova Clínica CUF Montijo já abriu portas após investimento de 10 milhões de euros

Fachada do Hospital da CUF Tejo © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A CUF, do grupo José de Mello, investiu 10 milhões de euros na nova Clínica CUF Montijo, que inicia esta segunda-feira atividade e visa reforçar a rede do operador privado de saúde na região Sul do Tejo.

"O reforço da presença da rede CUF na região sul do Tejo vem alargar a oferta e diferenciação dos cuidados de saúde no distrito de Setúbal. Com a abertura desta clínica, a CUF torna-se uma rede cada vez mais abrangente e próxima, respondendo às necessidades de prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento de cada vez mais pessoas", afirma o presidente da Comissão Executiva da CUF, Rui Diniz, citado num comunicado.

Construída de raiz e implementada numa área superior a 1500 metros quadrados, a nova Clínica CUF Montijo resulta de um investimento de 10 milhões de euros e criou 120 postos de trabalho.

A nova clínica assegura consultas em várias especialidades médicas e cirúrgicas - entre as quais medicina geral e familiar, pediatria, ginecologia-obstetrícia, oftalmologia e medicina dentária, disponibilizando ainda consultas sem marcação de medicina geral família todos os dias úteis, das 08:00 às 21:00, e aos sábados das 09:00 às 13:00.

"Com mais de 30 gabinetes, disponibilizando atendimento médico, cuidados de enfermagem e meios complementares de diagnóstico - como TAC, raio X e mamografia, a abertura da Clínica CUF Montijo integra o projeto de expansão e consolidação da rede CUF a nível nacional", destaca o grupo.

De acordo com o comunicado, "a Clínica CUF Montijo funcionará em estreita articulação com o Hospital CUF Descobertas para a complementaridade dos cuidados de saúde prestados".

A CUF, operador privado de cuidados de saúde do grupo José de Mello, passa assim a dispor de uma rede de 21 hospitais e clínicas implementados em 14 municípios - Lisboa, Porto, Almada, Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra, Torres Vedras, Santarém, Coimbra, Viseu, S. João da Madeira, Matosinhos e Montijo - e que empregam mais de 11 mil colaboradores.

Em 2021, a CUF diz ter realizado mais de dois milhões de consultas, 60 mil teleconsultas, um milhão de exames de imagiologia, 280 mil urgências, 53 mil cirurgias, perto de 4.000 partos, 40 mil sessões de radioterapia e mais de 13 mil sessões de quimioterapia.