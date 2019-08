Nova coleção da H&M resulta de dados recolhidos no Instagram

A cadeia de fast fashion H&M criou uma coleção cápsula de roupa masculina com base em dados recolhidos no Instagram.

A empresa de origem sueca associou-se à conta MenWith, um perfil naquela rede social que reúne mais de 3,5 milhões de seguidores, para analisar as preferências dos consumidores e desenhar peças com base no número de ‘gostos’, visualizações, comentários e “envolvimento geral”, destaca a marca numa nota enviada às redações.

“Ao olharmos para os dados das publicações com maior participação e mais “gostos”, toda esta coleção é criada a partir do que é realmente estilo pessoal e aquilo que os homens querem usar”, ressalva Ross Lydon, Chefe de Design de Vestuário Masculino na H&M, no mesmo comunicado. A coleção estará dsiponível em lojas selecionadas e no site da cadeia sueca a partir de 22 de agosto.