Nova edição da Superbrands já nomeou conselho

Pedro Diogo Vaz, Senior Partner Superbrands. © Orlando Almeida/Global Imagens

Dinheiro Vivo 14 Março, 2023 • 18:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A 19ª edição da Superbrands em Portugal já está no terreno. O estudo ao consumidor está pronto e já foram escolhidos os 14 membros do novo conselho de profissionais da área para avaliar as marcas líderes de mercado.

Recorde-se que as Marcas Superbrands são eleitas através de um estudo independente ao consumidor, este ano realizado pela AMINT e, posteriormente, avaliadas pelo conselho Superbrands.

Este ano, integram o conselho Álvaro Covões, da Everything is New, Carolina Afonso, Gato Preto, Catarina Figueiredo, Grupo Pestana, Cristina Baldaque, Unilabs, Inês Carvalho Rodrigues, CCIP, Manuela Botelho, APAN, Maria Estarreja, Católica-Lisbon, Miguel Simões, Global Media, Oscar Palomar, AMINT, Patrícia Parracho, Grupo SEB, Pedro de Goulart Mendes, Grupo SECIL Portugal, Pedro Ladeira, CISION, Rita Nabeiro, Adega Mayor e, por último, Rodrigo Freixo, VMLYR Lisboa.