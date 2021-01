Nova equipa de gestão da EDP aprovada com mais de 99% dos votos na assembleia-geral

Miguel Stilwell de Andrade © Álvaro Isidoro/ Global Imagens

A equipa de gestão da EDP, liderada por Miguel Stilwell de Andrade, terá sido aprovada na assembleia-geral (AG) de acionistas, que decorreu esta terça-feira, apurou o Negócios.

De acordo com a publicação, a nova equipa, onde Stilwell de Andrade sucederá a António Mexia no lugar de presidente executivo, foi aprovada com 99,98% dos votos dos acionistas.

A luz verde à nova equipa, que irá gerir a EDP entre 2021 e 2023, foi feita numa assembleia através de meios remotos.

A equipa é composta por Miguel Stilwell de Andrade, com o cargo de presidente executivo, e por Rui Teixeira, Miguel Setas, Vera Pinto Pereira e Ana Paula Marques - sendo o único elemento novo na equipa de gestão da EDP.

De acordo com o jornal Expresso, terão estado presentes acionistas de 73,9% do capital da empresa. Outro dos pontos de trabalho na AG era relativo à política de remuneração da administração da EDP, que reuniu 89,39 dos votos favoráveis.