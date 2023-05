Nova Expressão alcança estatuto de "carbono zero"

Filipe Teotónio Pereira © DR

"Na Nova Expressão estamos focados no futuro. E sabemos que a sustentabilidade é dos maiores desafios que se coloca ao mundo." É desta forma que a agência de media e publicidade apresenta a sua nova condição de empresa "carbono zero". A agência de meios considera que é essencial "fazer a sua parte" e por isso estabeleceu o objetivo de atingir a neutralidade carbónica como pressuposto da sua atividade.

"É por isso que estamos tão orgulhosos pela obtenção do certificado Carbono Zero. As atuais emissões que resultam da nossa atividade são compensadas num avançado projeto florestal situado junto à Serra da Estrela", justifica a empresa, que se mantém empenhada e comprometida com a meta de continuar a melhorar processos de forma a mitigar a sua pegada de carbono.

"A Nova Expressão é a agência de meios onde a publicidade encontra a tecnologia, de forma sustentável. E agora é também uma agência carbono zero", orgulha-se a empresa.