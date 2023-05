Nova Expressão detém mais de 10% na Inapa e quer lugar na administração

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Maio, 2023 • 15:49 Partilhar este artigo Facebook

O presidente da Nova Expressão SGPS, que detêm mais de 10% da Inapa, enviou esta segunda-feira uma carta ao presidente da mesa da assembleia-geral desta a solicitar a inclusão da eleição de um administrador proposto por si.

A reunião magna dos acionistas da Inapa está agendada para 23 de maio e Pedro Baltazar pediu ao presidente da mesa da assembleia-geral (AG) a inclusão, na ordem de trabalhos, de um ponto adicional relativo à eleição de um novo administrador, proposto por si, de acordo com comunicado da Nova Expressão.

Os estatutos da Inapa estão feitos com o "objetivo de assegurar aos acionistas minoritários (que detenham mais de 10%) e que não se revejam na composição do Conselho de Administração proposto, a possibilidade de designar um administrador que possa ter uma intervenção, ainda que não executiva, nos destinos da sociedade", afirma Pedro Baltazar, citado no comunicado.

O objetivo é reforçar o Conselho de Administração da Inapa, tendo em vista o aumento do valor futuro da empresa, nomeadamente através do crescimento da quota de vendas do segmento embalagem no total da faturação da empresa, de acordo com o gestor.

Pedro Baltazar salienta ainda que é imperioso encontrar as melhores soluções possíveis para prosseguir na redução da dívida.

"Só isto permitirá libertar capacidade de financiamento para o desenvolvimento global da empresa, que passa pela sua expansão noutras áreas da indústria", defende o presidente da Nova Expressão.

Pedro Baltazar considera que a empresa tem que "ter uma presença mais atuante, forte e visível na Alemanha", onde detém a Inapa Deutschland, que é responsável por mais de metade da faturação total da empresa.

"A Nova Expressão SGPS, caso a sua proposta de alteração da ordem de trabalhos seja aceite, como espera, garante que o nome que irá propor é de um gestor de reconhecida experiência na indústria do papel, no mercado português e internacional", lê-se no comunicado.

A acionista considera que poderá contribuir "de forma muito positiva para estimular o debate de ideias e a busca de estratégias e soluções que reforcem o valor da sociedade e incentivar a harmonia entre acionistas, especialmente novos acionistas que têm vindo a tomar posições na Inapa, acolhendo as diferentes visões quanto ao futuro da sociedade", refere a empresa.

A Nova Expressão tem reforçado a sua posição acionista na Inapa nos últimos anos, detendo atualmente 53.000.000 ações, que correspondem a 10,07% do seu capital social e direitos de voto.