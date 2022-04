Nova interligação eléctrica entre Portugal e Espanha mais perto de avançar

CENTRAL ELECTRICA DE SETUBAL ELETRICIDADE ALTA TENSAO REN REDE ELETRICA NACIONAL © RUI COUTINHO DATA - 1/31/06 Canon EOS 5D © RUI COUTINHO

A nova interligação elétrica que vai unir Portugal e Espanha deu um novo passo e está mais perto de avançar. O governo espanhol deu parecer favorável à declaração de impacto ambiental do projeto que implica um investimento de 55 milhões de euros e vai gerar poupanças anuais para o sistema elétrico ibérico estimadas em cerca de 22 milhões de euros.

A luz verde obtida pelo Ministério para a Transição Ecológica espanhol foi anunciada esta terça-feira pela Rede Elétrica de Espanha. Em comunicado, a empresa espanhola recorda que esta interligação vai permitir aumentar a capacidade de intercâmbio em cerca de 1.000 megawatts (MW), até um total de 4.200 MW de Espanha para Portugal,e de 3.500 MW de Portugal para Espanha.

Esta nova infraestrutura, que obteve o selo de projecto de interesse comum pela Comissão Europeia, vai ainda permitir aumentar a utilização e integração de energias renováveis (239 GWh/ano).

De acordo também com os responsáveis ​pelo projeto em Portugal (REN), já foi estabelecido o ponto de ligação transfronteiriça entre os municípios de Arbo (Pontevedra) e Monção (Viana do Castelo, lê-se no mesmo comunicado. Desta forma, a nova infraestrutura ligará os sistemas elétricos de Espanha e Portugal através das províncias de Ourense e Pontevedra em Espanha e do distrito de Viana do Castelo em Portugal.

O projeto contempla a construção do lado espanhol das subestações Bearíz, com 400 quilovolts (kV) e Fontefría (400/220 kV), duas novas linhas de 400 kV, uma ligação entre as duas subestações com 30 km de extensão e a linha de interligação entre Fontefría e a fronteira com Portugal com aproximadamente 21,7 km. Já o "troço português, com uma extensão aproximada de 66 km, continua desde o posto fronteiriço até à subestação de Ponte de Lima", detalha a empresa espanhola.

Quanto ao arranque da construção, a Red Eléctrica informa que vai continuar a trabalhar "com as entidades competentes para obter as autorizações e alvarás administrativos pendentes, obrigatórios para o início das obras", não se comprometendo com prazos.