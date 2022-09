Nova joint-venture de eólica flutuante de olho no mar português

Eólicas flutuantes © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

O grupo irlandês Simply Blue e as espanholas Proes Consultores e FF New Energy Ventures anunciaram esta segunda-feira o lançamento da sua nova joint-venture para a energia eólica flutuante nos mercados de Portugal e Espanha. A IberBlue Wind, denominação do consórcio, está a estudar oportunidades de negócio de cerca de 2 GW na Península Ibérica, com foco no centro e norte de Portugal e nas regiões espanholas da Andaluzia e da Galiza. Em Portugal, a nova empresa já está de olho no leilão de eólicas offshore que o Governo está a preparar e deverá ser lançado no próximo ano.

Durante a apresentação da nova empresa, em Madrid, Adrián de Andrés, vice-presidente da joint-venture, salientou "o potencial de Espanha e Portugal para se tornarem líderes mundiais na geração eólica offshore, uma vez que ambos os países têm excelentes recursos eólicos, um longo historial em engenharia costeira e obras públicas de primeira classe".

Adrián de Andrés defendeu que a IberBlue Wind pode desempenhar um papel relevante neste objetivo tendo em conta a experiência das três empresas e a capacidade de assumir todas as fases de desenvolvimento de parques eólicos offshore. "Queremos transferir para o mercado ibérico o nosso conhecimento e experiência adquiridos em projetos eólicos offshore flutuantes na Grã-Bretanha e Irlanda".

Neste sentido, a IberBlue Wind estudará oportunidades para a geração de cerca de 2 GW de energia eólica offshore na Península Ibérica através de um modelo operacional especializado na promoção de parques eólicos de mais de 500 MW, segundo a estratégia da nova joint-venture anunciada esta segunda-feira.

Numa primeira fase, a IberBlue Wind pretende concentrar as suas operações em áreas estratégicas. Em Portugal, o foco será no centro e norte do país, "uma vez que estas têm um elevado potencial de recurso eólico". Em Espanha, a empresa pretende arrancar com as operações na Andaluzia e Galiza.

No caso de Portugal, Adrián de Andrés sublinhou ainda que a legislação do país "está pronta a proporcionar espaço marítimo exclusivo para a energia eólica, embora seja necessário adaptar o regulamento para estabelecer o procedimento para o leilão destes direitos de exploração". O vice-presidente da IberBlue Wind relembrou a meta do governo português de produzir 8 GW de energia renovável oceânica nos próximos anos, quase o dobro dos 5,6 GW de energia eólica terrestre atualmente gerados.

Na sua intervenção, Adrián de Andrés deixou ainda um apelo ao governo espanhol para ser "mais ambicioso" no processo de licitação de parques eólicos offshore. A este respeito, declarou que a capacidade de geração destas instalações em Espanha poderia atingir mais de 10 GW no futuro. Este valor de produção de energia é muito superior ao inicialmente previsto no roteiro estabelecido pelo governo espanhol, que estabeleceu um objetivo de 1 a 3 GW até 2030.

O grupo irlandês Simply Blue, fundado em 2011, é especialista no desenvolvimento e gestão de parques eólicos offshore no Reino Unido, Irlanda, Escócia, EUA e Suécia, com um pipeline de projetos superior a 10 GW.

A Proes Consultores oferece serviços de engenharia, industriais e tecnológicos e a New Energy Ventures opera nas áreas de construção e operação de centrais solares fotovoltaicas e de energias renováveis em Espanha.