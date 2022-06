Nova loja da Mercadona em Setúbal já tem data de abertura

Mercadona abre nova loja em Setúbal no dia 28 de junho © Direitos Reservados

A Mercadona anunciou esta quinta-feira que vai inaugurar o seu supermercado de Setúbal no próximo dia 28 de junho, pelas nove horas. Localizada na Avenida Mestre Lima de Freitas, a nova loja assinala a chegada da retalhista a um novo distrito, dando continuidade ao seu plano de expansão pelo país.

Em comunicado, a cadeia adianta que foram cerca de 65 os colaboradores contratados para este supermercado, encontrando-se estes atualmente em formação nas lojas no norte de Portugal. Contudo, há ainda "vagas disponíveis para diversas lojas".

A empresa afirma querer abrir mais sete supermercados ainda este ano, no Montijo, Santarém, Caldas da Rainha, Santa Maria da Feira, Oeiras, Viseu e Braga, estando a abertura deste último prevista para dia 7 deste mês. A Mercadona "terminará o ano com 39 lojas", pode ler-se no comunicado.

Presente em Portugal desde julho de 2019, a Mercadona conta agora com 31 lojas nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo. Para 2022, a retalhista estima um investimento de 150 milhões de euros a nível nacional, com a abertura de mais dez lojas.