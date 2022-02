Nova loja do Bricomarché em Lisboa criou 16 novos postos de trabalho

Bricomarché abriu loja no Bairro do Arco do Cego, em Lisboa © DR

O Bricomarché inaugurou esta quinta-feira, em Lisboa, um novo espaço dedicado aos clientes citadinos. Resultado de um investimento de dois milhões de euros, a loja situada no bairro do Arco do Cego, foi concebida para ajudar os clientes a encontrarem soluções integrais e criativas para conseguirem remodelar as suas casas.

Com a abertura deste espaço, de 1580 metros quadrados, foram criados 16 novos postos de trabalho. Estes profissionais terão por missão prestar aos clientes - que pretendem um projeto para a remodelação da sua casa - um acompanhamento personalizado. Criar estas oportunidades de trabalho é o maior motivo de orgulho de Nuno Teixeira, o proprietário do Bricomarché Arco do Cego.

"A sua casa, à sua medida" é a resposta que a nova loja, mais moderna e digital, oferece aos seus clientes, refere o Bricomarché em comunicado. O espaço é composto por dois pisos - um primeiro dedicado a compras do dia-a-dia (ferramentas, iluminação, decoração), e um outro piso com as áreas dedicadas aos projetos (cozinha, casa-de-banho), onde os clientes poderão encontrar um showroom com variadas sugestões para o lar.