Nova moratória aquém. Comerciantes pedem perdão e redução das rendas

A nova moratória de rendas comerciais que o Governo aprovou fica aquém das expectativas das associações que representam os lojistas e espaços de restauração. Não é a “medida certa ou suficiente para a generalidade dos empresários que foram obrigados a encerrar e que continuam sujeitos a muitas restrições”, dizem e pedem o perdão das rendas comerciais durante o confinamento e uma redução de 50% nos meses seguintes.

Os termos do diploma, aprovado na quinta-feira em conselho de ministros, ainda não são conhecidos, mas tudo indica, que passará por estender a moratória de rendas de julho para setembro, com o pagamento de duodécimos durante 24 meses, a começar em janeiro de 2021, tal como noticiou o Dinheiro Vivo.

A proposta não agrada à Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e a Associação de Marcas do Retalho e da Restauração (AMRR), que consideram que “as propostas que o Governo aprovou para as rendas não habitacionais não resolverão nenhum problema imediato e comprometem fortemente o futuro destas empresas.”

Pedem uma solução que “permita uma repartição de sacrifícios entre todos os intervenientes”.

“A solução que parece resultar da referida reunião do Conselho de Ministros assenta, uma vez mais, no pagamento diferido das rendas, e em hipotéticos acordos entre senhorios e arrendatários. Não é, no entender dos subscritores, a medida certa ou suficiente para a generalidade dos empresários que foram obrigados a encerrar e que continuam sujeitos a muitas restrições. Estes primeiros tempos de desconfinamento permitem já comprovar que nada será como era, mesmo num cenário de alguma retoma económica. Colocar a viabilidade futura de muitas empresas nas mãos dos senhorios é simplesmente adiar um problema”, dizem num comunicado conjunto enviado às redações.

Por isso, “continuam a defender que relativamente às rendas dos meses em que as empresas foram obrigadas a encerrar deverá haver um perdão de rendas e deverá ser equacionada uma redução no montante das rendas em 50% para os meses seguintes, admitindo-se em contrapartidas que os senhorios possam beneficiar de uma redução substancial nas taxas liberatórias a que estão sujeitos.”

“Também no que se refere aos contratos de exploração de imóveis para comércio e serviços em centros comerciais, a solução a adoptar tem que ser mais ambiciosa, assentando em soluções como a eliminação das rendas mínimas fixas, mantendo-se, naturalmente, a componente variável e a comparticipação dos lojistas nas despesas comuns, tendo os subscritores a expectativa que estas propostas sejam acolhidas pelos partidos políticos na discussão do Orçamento Suplementar para 2020.”