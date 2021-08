Nova plataforma de streaming americana SkyShowtime em Portugal em 2022

SkyShowtime © DR

Num anúncio à imprensa a Comcast Corporation e a ViacomCBS Inc. indicam que vão lançar em 2022 um novo serviço de streaming em 22 países europeus, incluindo Portugal. A nova plataforma chama-se SkyShowtime (um nome só para a Europa) e irá incluir conteúdos da NBC Universal, Sky e ViacomCBS e acesso a produções dos canais ou estúdios Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures e o mais recente Peacock.

A SkyShowtime pretende apresentar 10 mil horas de entretenimento, entre novidades, clássicos, programação familiar e infantil, a par de conteúdos . Não são conhecidos os custos e condições de subscrição associados, algo que será anunciado em breve. O que já existe é uma agência de comunicação com a conta do novo serviço, em Portugal representada pela Bar Ogilvy.

"Com o lançamento do SkyShowtime, estamos numa posição única para alavancar o nosso mecanismo de conteúdo global para criar uma oferta de streaming poderosa nesses mercados, de forma rápida e em escala, com um investimento estratégico inteligente por fases", adianta Raffaele Annecchino, presidente e CEO da ViacomCBS Networks International, em comunicado. "O nosso novo serviço de streaming, a SkyShowtime, combinará o melhor dos EUA e da Europa com marcas icónicas e entretenimento de classe mundial pensado para milhões de consumidores em mais de 20 novos mercados na Europa", argumentaDana Strong, group chief executive da Sky.

A SkyShowtime avança como uma joint-venture entre a ViacomCBS e a Comcast, empresas detentoras de outras plataformas de streaming com origem nos EUA. A NBC Universal, subsidiária da Comcast, é já proprietária da plataforma de streaming Peacock. Por sua vez a ViacomCBS anunciou recentemente que a Paramount+ chegará no próximo meses ao Reino Unido, Itália e Alemanha.