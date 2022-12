Nova plataforma logística da Leroy Merlin vai criar 400 empregos

Começam no próximo mês as obras de construção do centro de distribuição da Leroy Merlin. Depois de concluída, a empresa prevê que a plataforma venha a gerar 400 novos postos de trabalho e contribuir para a criação de emprego na região de Castanheira do Ribatejo, onde ficará localizada.

Com este novo espaço, a marca de bricolage vai conseguir albergar num só local todas as suas operações, "o que terá um impacto significativo no aumento de eficiência e redução de custos operacionais de armazenagem e transporte", disse a Leroy Merlin, em comunicado.

A plataforma vai dispor de uma superfície de mais de 105 mil metros quadrados e a marca vai implementar "soluções inovadoras no âmbito da mecanização e automação das suas operações, tornando-o numa referência logística no setor".

Para a construção do equipamento, a empresa conta com a criação de 250 empregos, e com a participação de cerca de 40 empresas nacionais e locais.

"Para além dos ganhos operacionais, que nos vão permitir servir melhor os nossos clientes, esta nova plataforma significa uma aposta forte na segurança dos nossos colaboradores e na redução da nossa pegada de carbono", reforça o líder de Supply Chain e Delivery da Leroy Merlin Portugal, José Miranda.

E adianta que "este Centro de Distribuição é fundamental para a nossa estratégia de crescimento nacional e é um pilar essencial no desenvolvimento da Leroy Merlin como empresa plataforma, dando apoio às lojas, bem como a todo o mercado online".