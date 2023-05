Nova SBE e Cunha Vaz lançam formação em liderança e gestão de crises

António Cunha Vaz, CEO da Cunha Vaz & Associados e Pedro Oliveira, Reitor da Nova SBE © DR.

A Nova School of Business & Economics (Nova SBE) e a Cunha Vaz & Associados (CV&A) estabeleceram uma parceria para a criação do programa de formação de executivos "Leadership and Crisis Management". A arrancar no mês de outubro, o curso dirige-se a líderes de C-level que pretendam aprofundar a sua capacidade de comunicar em contextos de situações de crise.

O programa foi apresentado esta quarta-feira, através da assinatura pública de um protocolo, e será composto por quatro módulos com sessões guiadas pelo corpo docente da Nova SBE e por líderes empresariais e de comunicação. Assentes em estudos de caso, os módulos estarão focados nos riscos e situações de crise, nos métodos e ferramentas para lidar ativamente com uma situação crítica, na liderança necessária nesse contexto e em como reinventar uma organização após uma crise.

A formação "Leadership and Crisis Management" tem como objetivo promover a capacidade de prever e preparar a futura situação de crise, desenvolvendo estratégias individuais e comuns para agir antes, durante e depois da crise, além de preparar os gestores de topo para se dirigirem aos diferentes intervenientes, dotando-os com uma melhor compreensão dos fatores que podem desencadear uma crise de reputação.

Ao nível empresarial, a meta é fornecer um conjunto de ferramentas para construir um negócio que seja mais resiliente, assente numa organização preparada para uma situação de crise.

Para António Cunha Vaz, "as lições retiradas da recente história política, económica e social mostram bem a importância que qualquer líder empresarial deve dar aos momentos de crise". O CEO da CV&A acrescenta que "é com sentido de cumprimento de um dever que nos cabe e com orgulho que, em parceria com a Nova SBE, criamos esta formação executiva que será uma mais-valia para todos os participantes".

Por outro lado, o associate dean da universidade de Carcavelos reitera que "os desafios sociais, políticos e ambientais fazem hoje parte da equação das lideranças", razão pela qual a formação em competências de liderança e gestão de crises "fará toda a diferença para todos os participantes", afirma Pedro Brito, responsável pela formação de executivos e business transformation na Nova SBE.

A formação será lecionada em regime presencial, no campus da Nova SBE, em Carcavelos, entre 12 de outubro e 6 de dezembro. Serão quatro sessões de três em três semanas, em horário pós-laboral, e com um custo de frequência de 3750 euros. As inscrições já se encontram abertas.