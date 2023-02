Nova SBE faz primeiro evento no Metaverso

O MetaDEL - Digital Experience Lab da Nova SBE © DR

A Nova SBE abriu o ano no Metaverso com a inauguração do MetaDEL - Digital Experience Lab -, a primeira sala de uma escola portuguesa neste espaço virtual. O evento reuniu jornalistas e investigadores numa experiência imersiva para apresentar os principais temas de investigação da universidade em 2023.

A sessão que durou pouco mais de uma hora deu a conhecer dez projetos de investigação em áreas como avaliação de políticas públicas, competências de liderança ou financiamento dos sistemas de saúde.

O pontapé de saída ficou a cargo de Pedro Oliveira, o recém-eleito reitor da Nova SBE que falou pela primeira vez à comunicação social. Ao longo da sua intervenção partilhou alguns dos objetivos da universidade para 2023, sublinhando a vontade de "produzir e disseminar conhecimento que melhore a vida das pessoas, das organizações e das sociedades".

Uma das principais metas é chegar ao top 10 das melhores escolas a nível europeu até 2030 e, para isso, o desenvolvimento de grupos e centros de investigação é um dos principais vetores para construir este caminho. O reitor da Nova SBE disse ainda que para a instituição é muito importante "garantir que ninguém fica para trás" e revelou um aumento de dois milhões de euros no orçamento para bolsas, mais 42% do que em 2022.

Foram ainda apontadas novidades como uma parceria para um novo programa de licenciaturas com a Universidade Carnegie Mellon e a criação de mais quatro novos institutos nas áreas de dados, sustentabilidade, políticas públicas e gestão de tecnologia. A Nova SBE tem atualmente dois institutos que trabalham a hospitalidade e o empreendedorismo.

O novo reitor da instituição apresentou ainda o novo advisory board internacional que conta, pela primeira vez na história das universidades em Portugal, com dois membros que são Prémio Nobel, o professor israelita Aaron Ciechanover, premiado na área da Química e Richard Roberts, bioquímico e biólogo molecular britânico, agraciado com o Nobel da Medicina.

Pedro Oliveira terminou a exposição, anunciando o reforço da aposta da universidade nas Conferências do Estoril, que contam agora com Laurinda Alves como nova diretora executiva, e revela o objetivo de tornar o campus net carbon neutral até 2030.

