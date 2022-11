Nova SBE ganha estúdio de produção audiovisual da Fidelidade

Rogério Campos Henriques (ao centro), CEO da Fidelidade, e Daniel Traça, diretor da Nova SBE, participaram num podcast dedicado ao tema "Sustentabilidade - Como preparar o amanhã? © Nova SBE

A seguradora Fidelidade inaugurou um novo estúdio no campus de Carcavelos da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), com equipamento tecnológico de última geração para estudantes e professores produzirem conteúdos audiovisuais. A empresa explica em comunicado que a iniciativa pretende aproximar a academia do mundo empresarial.

O Fidelidade Creative Studio conta com uma régie de vídeo UHD com capacidade para stream, videochamada e cenografia real, workstations de vídeo e outro de áudio com softwares para edição de vídeo e para gravação e edição de som e uma cabine de locução, descreve a seguradora em comunicado.

Este é já o segundo espaço da Fidelidade, um dos principais mecenas, dedicado à produção de conteúdos audiovisuais no campus da Nova SBE. O primeiro Fidelidade Studio, que existe desde 2019, passa a ser dedicado ao apoio aos diversos núcleos de estudantes da escola para reuniões e gravações mais simples de podcasts e conteúdos vídeo.