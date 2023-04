Nova SBE investiu 3,85 milhões em 14 projetos de investigação em 2022

NOVA SBE, em Carcavelos © Paulo Spranger /Global Imagens

Dinheiro Vivo 27 Abril, 2023 • 09:00

A Nova SBE investiu, em 2022, 3,85 milhões de euros em 14 novos projetos de investigação, de acordo com a análise do Road to Impact Report, desenvolvido anualmente pela universidade, que avalia o impacto das iniciativas institucionais e de investigação, alinhadas com a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, e que será apresentado esta quinta-feira.

Agregado à quarta edição do Road to Impact Report está o Research Report que integra, pelo segundo ano consecutivo, o resumo dos projetos de investigação e estudos mais relevantes desenvolvidos pelos nove Knowledge Centers da Nova SBE. Em 2022, além dos mais de três milhões de euros investidos em 14 projetos de investigação, realizaram-se 156 trabalhos, foram publicados 120 artigos e mais de 6 mil pessoas estiveram envolvidas com a instituição no caminho para a sustentabilidade.

A presente edição do relatório destaca o progresso sustentável da Nova SBE, revelando o impacto positivo das iniciativas da escola alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nas áreas de economia, social, cultural, ambiental e tecnológica.

"Até 2050 precisamos de ter condições para atingir a neutralidade carbónica e exponenciar sustentabilidade. Como tal, a necessidade de a sociedade se tornar mais colaborativa está a ganhar terreno e enquanto instituição académica com um papel fulcral na educação de futuros líderes, é nossa responsabilidade fortalecer estas diferentes gerações com ferramentas e competências para uma cidadania ativa e com impacto" afirma Luís Veiga Martins, chief sustainability director da Nova SBE.

Com o objetivo de trabalhar em prol de um futuro melhor, mais sustentável e colaborativo, a ação da universidade não se tem restringido apenas ao meio académico, tendo cocriado projetos académicos e de investigação com o envolvimento das comunidades locais, organizações sociais, entidades filantrópicas, órgãos governamentais e empresas.

Exemplo disso são iniciativas como os clubes de alunos, em que já foram desenvolvidos mais de 40 projetos de consultoria pro bono para organizações sem fins lucrativos e híbridas, ou a Nova SBE Haddad Entrepreneurship Institute que, em 2022, contou com a participação de mais de 120 startups em iniciativas, destacando-se a abertura do espaço de coworking do instituto que atualmente constitui um ponto de encontro de alunos, startups, mentores, investigadores e investidores.