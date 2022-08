Nova SBE recebe alunos com promessa de ser mais interdisciplinar, humanista e inovadora

A casa já está arrumada na Nova SBE para receber os estudantes ansiosos por arrancar mais um ano letivo. Ainda faltam algumas semanas até ao início das aulas e, por isso mesmo, a bussiness school de Carcavelos aproveita os próximos dias para acolher os novos alunos. A Discovery Week, que arranca esta segunda-feira, 29, e se estende até dia 2 de setembro, vai receber 1700 estudantes dos mestrados de Análise de Negócio, Desenvolvimento Internacional & Politicas Públicas, Economia, Empreendedorismo de Impacto & Inovação, Finanças e Gestão.

Nos últimos três anos passaram pelo campus Carcavelos 17 mil alunos de cem nacionalidades e a presença de estudantes internacionais continua a liderar as inscrições do próximo ano. Do 1700 alunos de mestrado, 68% são estrangeiros, destacando-se a matrícula dos alemães (55%) e italianos (16%).

A agenda da próxima semana já está fechada. Até quarta-feira os estudantes irão explorar a escola e a comunidade através de palestras e sessões práticas. Já no final da semana, para encerrar a Discovery Week, serão convidados a participar nas Conferências do Estoril, uma iniciativa promovida pela Nova SBE em conjunto com a Câmara Municipal de Cascais, que juntará 50 oradores sob o mote "Pelo Planeta, pelas Pessoas e pela Paz".

"A inclusão das Conferências do Estoril na Discovery Week pretende integrar os alunos na nova visão de responsabilidade da Nova SBE para as business schools: formação para uma gestão humanista e interdisciplinar onde os gestores compreendem as forças sociopolíticas que afetam as suas comunidades, as incluem na estratégia das suas organizações e assumem a responsabilidade de assegurar um sistema que contribua para o bem-estar", explica a Nova SBE em comunicado.

O objetivo da escola é liderar o caminho da sustentabilidade, assumindo um papel de responsabilização na formação dos alunos, promovendo soluções que integrem, no talento, novas competências para preparar profissionais e líderes mais capazes de sobreviver num ambiente mais sustentável.

"Queremos liderar um movimento entre as grandes business schools do mundo, no sentido de desenvolver a investigação e preparar o talento capaz de operacionalizar a transição que o mundo precisa. Não queremos apenas um futuro mais sustentável para os nossos alunos, queremos alunos que definam o caminho para esse mundo mais sustentável. E esses alunos implicam business schools diferentes: mais interdisciplinares, mais humanistas, mais inovadoras" refere Daniel Traça, Dean da Nova SBE.

A nova SBE tem sido, recorrentemente, distinguida nos rankings internacionais de bussiness schools mundiais. Este ano foi eleita, pelo ranking Executive Education 2022 do jornal britânico Financial Times, como a melhor escola portuguesa na formação de executivos e a 22ª mais bem posicionada a nível mundial.

A taxa de empregabilidade dos estudantes da Nova SBE é quase total. Três meses após concluírem os mestrados de finanças e gestão, 98,5% e 95,7% dos estudantes destas áreas, respetivamente, têm emprego. As perspetivas salariais acompanham os bons números: nos primeiros três anos após a entrada no mercado de trabalho, os antigos alunos da escola registam um aumento salarial de 42%, na área das finanças, e de 62% em gestão.