Nova SBE traz pela primeira vez a Portugal evento internacional sobre inovação

A Nova SBE vai promover nos próximos dias 2 e 3 de Maio, no campus de Carcavelos, o primeiro evento da Innov8rs em Portugal. O Innov8rs Lisbon traz a Portugal pela primeira vez mais de 20 especialistas internacionais para análise e discussão de temas associados à inovação.

"Como continuar a inovar durante uma crise económica?" é o tema que abre o evento, uma proposta de Tendai Viki, sócio associado da Strategyzer. A reflexão sobre como podem as empresas ajustar os seus portefólios, realocar os seus recursos e focar mais no cliente para entregar resultados em prazos cada vez mais curtos é proposta pelos vários líderes em inovação que participam no Innov8rs Lisbon e que, nos dois dias do evento, partilham experiências, abordagens e refletem sobre as lições aprendidas.

A iniciativa, focada na comunidade de criativos e inovadores, contará com a participação de especialistas na área da Inovação e que chefiam as mesmas áreas de disrupção em empresas multinacionais. Entre os oradores confirmados estão Karina Rempel, chefe de excelência em inovação das indústrias digitais na Siemens; João Mil-Homens, diretor de inovação e sustentabilidade da CUF; Carla Mendonça Tavares, responsável pelo centro comercial de inovação da GALP; Susana Jurado, head da Wayra Builder na Telefónica; Roman Šiser, diretor de inovação na Škoda e Dennis Boecker, líder global de inovação em IoT (Internet das Coisas) no Grupo Bosch.

O evento propõe a discussão do tema em vários formatos, destacando-se visitas a hubs de inovação, sessões para partilha de conhecimento, palestras, workshops e iniciativas de networking. Além da análise de casos de estudo, tanto pela positiva como pela negativa, existirá também uma abordagem baseada no conhecimento aplicado, em que os participantes poderão participar em sessões de trabalho colaborativo com colegas e especialistas sobre desafios concretos.

"A inovação é mais importante do que nunca. Apesar de parecer sexy e glamorosa, quem lidera esta área nas grandes organizações sabe que não é assim tão fácil. Na Innov8rs, reunimos pessoas com a palavra "Inovação" nos seus títulos, para que possam aprender e colaborar umas com as outras. Este é o momento perfeito para trazer a Lisboa líderes de inovação empresarial de toda a Europa" afirma Hans Balmaekers, CEO do Innov8rs.

Já Rui Coutinho, diretor do Nova SBE Innovation Ecosystem, refere que "a inovação deixou há muito de ser uma opção para as empresas, é hoje um imperativo de competitividade, de longevidade e de sustentabilidade", sublinhando que ao juntar mais de 200 gestores de inovação de todo mundo no Ecossistema de Inovação da Nova SBE é possível "imaginar colaborativamente novas formas de inovar, em escala e em velocidade, para reforçar a competitividade das empresas e da economia nacional e europeia", termina.