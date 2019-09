Nova visão e nova sede: a renovada PLMJ

Mais focada no serviço às empresas e cada vez mais uma referência em Direito Penal. Assim se apresenta a nova vida da PLMJ, no que a sociedade de advogados considera ser “um passo em direção ao futuro”.

Conforme explica Luís Pais Antunes, managing partner da sociedade, o processo de reorganização iniciado em outubro e que levou também à inauguração da nova sede, na Av. Fontes Pereira de Melo, é acompanhado da “adoção de uma nova imagem sob o lema Transformative Legal Experts“. “Com a renovação em curso e os próximos reforços das equipas, a PLMJ poderá servir ainda melhor os clientes”, avança, acreditando que assim a sociedade “estará mais bem preparada para continuar a ser uma das maiores sociedades de advogados nacionais”.

Desta renovação fazem parte um maior foco estratégico nos clientes core e a alteração significativa dos procedimentos de gestão, assim como a reorganização da estrutura produtiva, com a tendencial concentração das várias equipas que se dedicavam a atividades concorrente em grandes áreas de prática sob a mesma coordenação. Uma área de Direito Penal cada vez mais centrada na prestação de serviços a empresas é outra alteração, que passa ainda pela saída de João Medeiros.

“Vamos continuar a ser uma referência na área de Penal, mas queremos recentrar a nossa oferta corporate“, justifica o managing partner da PLMJ, sublinhando que a sociedade “permanece fiel à sua estratégia de ser independente, multidisciplinar e full service, sem prejuízo de um maior foco estratégico na prestação de serviços às empresas em todas as áreas de prática – incluindo a penal, a contraordenacional e de compliance – assim como na seletividade reforçada dos serviços prestados e da sua base de clientes”.

“A estratégia e a visão da PLMJ de ser, cada vez mais, o parceiro preferencial dos clientes empresariais, muito contribuiu para a recente atribuição do prémio de Corporate/M&A Law Firm Of The Year pela Chambers and Partners, a publicação de referência nos rankings da advocacia. O que implica não apenas o reforço da sua capacidade de atrair e reter talento na prestação de serviços jurídicos de alto valor acrescentado, mas também uma aposta clara na adoção das melhores práticas nos planos institucional e de governance, ancoradas na solidez reputacional”, conclui Luís Pais Antunes, em declarações enviadas ao Dinheiro Vivo.