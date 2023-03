Novabase aprova redução do capital em mais de 32 milhões de euros

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Março, 2023 • 19:52 Partilhar este artigo Facebook

Os acionistas da Novabase aprovaram esta segunda-feira, em assembleia-geral, uma redução do capital social em mais de 32 milhões de euros para até 235 510 euros destinada a libertar excesso de capital e cumprir a Oferta Pública de Aquisição (OPA).

Na reunião desta segunda-feira foi aprovada a "redução do capital social da sociedade, de 32 971 463,70 euros para 942 041,82 euros, sendo o montante global de redução de 32 029 421,88 euros, destinado a libertação de excesso de capital e transferido na sua totalidade para reservas livres", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, o valor das ações representativas do capital social da empresa passou de 1,02 euros para 0,03 euros.

A empresa aprovou ainda a redução do capital social em até 235 510,47 euros, "correspondendo à extinção de até 7 850 349 ações próprias que venham a ser adquiridas no âmbito da Oferta Pública de Aquisição parcial e voluntária", anunciada em fevereiro.

Esta redução é destinada à execução da oferta e à libertação do excesso de capital.

"Neste âmbito, foi também aprovada a aquisição de até 7 850 349 ações próprias, para execução desta deliberação de redução, no âmbito da oferta lançada na sequência da publicação do anúncio preliminar", acrescentou.

Da ordem de trabalhos fazia igualmente parte a deliberação sobre o balanço individual da sociedade, reportado ao final de dezembro de 2022", que também obteve "luz verde".

Em 16 de fevereiro, a tecnológica Novabase anunciou a suspensão temporária do seu programa de recompra de ações, após lançar uma Oferta Pública de Aquisição sobre até 20% do seu capital.

A Novabase lançou uma Oferta Pública de Aquisição sobre um máximo de 6 280 279 ações, ou seja, 20% do seu capital, por uma contrapartida de 4,85 euros.