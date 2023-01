Novabase compra mais 3092 ações próprias e passa a deter 6,53% do capital

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Janeiro, 2023 • 17:37 Partilhar este artigo Facebook

A Novabase comprou, na última semana, mais 3092 ações próprias, no âmbito do seu programa de recompra, passando a deter 6,53% do seu capital social, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Novabase comprou 400 ações na passada segunda-feira, 792 na terça-feira e mais 300 títulos no dia seguinte.

Já hoje adquiriu 1600 ações próprias, perfazendo um total de 3092 títulos na última semana.

"A 09 de janeiro de 2023 a Novabase detinha, como resultado das operações de aquisição aqui indicadas, um total acumulado de 2 050 505 ações próprias, representativas de 6,53% do capital social", lê-se no comunicado remetido ao regulador.

Deste total, 962 194 ações, representativas de 3,06% do capital social, são detidas através da Novabase Consulting.

A Novabase deu início à negociação, no âmbito do programa de recompra de ações próprias, em 29 de setembro de 2021, na sequência de uma decisão do Conselho de Administração.