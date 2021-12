Novabase compra mais 5.045 ações próprias e passa a deter 2,21% do capital (Imagem de arquivo)

A Novabase comprou, na última semana, 5.045 ações próprias, no âmbito do seu programa de recompra, passando a deter 2,21% do seu capital social, foi comunicado esta sexta-feira ao mercado.

"A 10 de dezembro de 2021, a Novabase detinha, como resultado das operações [...], um total de acumulado de 694.741 ações próprias representativas de 2,21% do capital social", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No total, a Novabase realizou cinco operações, entre 03 de dezembro e esta sexta-feira, comprando, respetivamente, 4.300, 197, 252, 12 e 284 títulos, o que perfaz um total de 5.045 ações próprias.

A empresa iniciou a negociação no quadro do programa de ações próprias em 29 de setembro.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Novabase cederam 0,40% para cinco euros.