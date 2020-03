Novabase vende empresa de centros de contacto a suecos por seis milhões

A Novabase vendeu o negócio de centros de contacto, da participada Collab, por seis milhões de euros. A tecnológica portuguesa alienou esta participada aos suecos da Netadmin System, segundo comunicado publicado esta quinta-feira junto da CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A empresa portuguesa, para já, recebeu um total de 4,5 milhões de euros por este negócio. O restante valor, de 1,5 milhões de euros, será pago mediante ajustamentos, de acordo com o documento.

“Devido às cláusulas de ajustamento de preço positivo ou negativo acordadas pelas partes, não é possível estimar neste momento, com precisão, a contrapartida final que possa vir a ser obtida com a transação. A esta contrapartida pode acrescer um potencial earn-out [provisão] anual, dependente da performance da Collab, nos termos definidos no contrato. O potencial earn-out será aplicável até ao máximo de três períodos anuais, não sendo possível estimar na presente data o respetivo valor máximo ou mínimo”, segundo a Novabase.

A COLLAB emprega atualmente cerca de 60 colaboradores e representou uma faturação de 6,5 milhões de euros em 2019. Segundo João Nuno Bento, presidente executivo da Novabase, “esta operação permitirá continuar a implementar a nossa estratégia, libertando recursos para a execução dos objetivos do Update Estratégico 2019+, divulgados ao mercado em 25 de julho de 2019.”