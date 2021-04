'Novas' ações da EDP Renováveis foram admitidas à negociação

Miguel Stilwell de Andrade, EDP © EDP

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Abril, 2021 • 13:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A EDP Renováveis anunciou, esta sexta-feira, que as 88.250.000 'novas' ações, correspondentes ao aumento de capital, com valor nominal de cinco euros cada e da mesma categoria das atualmente cotadas, foram admitidas à negociação.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa informa ainda que a admissão à negociação das 'novas' ações surge depois de a EDPR ter feito o registo do aumento de capital de 1.500 milhões de euros através da colocação de 88.250.000 ações ordinárias, com valor nominal de cinco euros cada e da mesma categoria das atualmente cotadas na quinta-feira nas Asturias, Espanha.

A EDPR informa que consequentemente, o capital social da sociedade foi fixado em 4.802.790.810 euros, dividido em 960.558.162 ações, cada uma com um valor nominal de cinco euros, todas pertencentes a uma única categoria e série.

A EDPR refere ainda que as 'novas' "são fungíveis com as demais ações do Emitente e conferirão aos seus titulares, a partir da data da respetiva emissão, os mesmos direitos que as demais ações existentes antes do aumento de capital".

"As 88.250.000 'novas' ações emitidas estão admitidas à negociação no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon sob o código ISIN ES0127797019", precisa o comunicado.