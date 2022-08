Novas funcionalidades no YouTube só para quem tem versão paga

Youtube © Unsplash

O YouTube é uma aplicação usada para ouvir música e ver conteúdos de vídeo, mas não é possível sair da plataforma sem que o conteúdo pare. Contudo, existem agora novas funcionalidades que permitem ultrapassar este problema, avança o jornal económico espanhol El Economista esta terça-feira.

Assim, vai ser possível sair da aplicação do Youtube e continuar a ver o conteúdo no ecrã do dispositivo móvel sem que o conteúdo que está a ver no momento pare de ser reproduzido. Mas há mais, vinca o periódico. Na barra de notificações do telemóvel, vai conseguir parar, avançar ou voltar atrás nos conteúdos.

Há um senão. Só é possível ter acesso a estas duas funcionalidades através da versão paga (assinatura premium).

As funcionalidades estão a ser desenvolvidas devido ao lançamento do novo android 13 - pertencente ao sistema operacional da Google - e só vão estar disponíveis, por agora, neste android, segundo avança o económico.

Até agora, ainda só foi lançada a versão beta (versão num estágio inicial de desenvolvimento) do novo sistema operativo da Google. Não há certezas de que os dispositivos android possam ativar estas funcionalidades, mas, caso seja possível, é provável que vários utilizadores optem pela assinatura premium no YouTube, conclui o jornal espanhol.