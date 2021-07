Novo Banco, Abanca e Apollo entre candidatos para o EuroBic

Sede do banco EuroBic (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Não faltam candidatos para tomar conta do EuroBic. Seja apenas para comprar as posições de Isabel dos Santos e de Fernando Teles ou mesmo para ficar com a totalidade do banco, a instituição liderada por José Azevedo Pereira é um ativo apetecível para o mercado.

Segundo o Jornal de Negócios desta sexta-feira, há pelo menos quatro concorrentes.

O Novo Banco e o fundo Apollo apresentaram propostas para comprar as participações de Isabel dos Santos (42,5%) e de Fernando Teles (37,5%). O interesse do Novo Banco no EuroBic foi tornado público em abril e gerou incómodo na banca. Se ficar com o EuroBic, a instituição liderada por António Ramalho poderá recuperar no segmento do crédito a empresas

O Abanca e o fundo J.C. Flowers são os outros dois interessados no banco mas pretendem ficar com a totalidade do capital social. Além das posições de Isabel dos Santos e de Fernando Teles, as duas entidades pretendem comprar os restantes 15% a Luís Cortez dos Santos, Manuel Pinheiro Fernandes e Sebastião Lavrador.

O Abanca, que tentou comprar o EuroBic em 2020, apresentou uma proposta válida até 15 de agosto e pretende ficar com uma posição mínima de 85% a 90%. Está a negociar diretamente com os acionistas.

Fora da corrida para o EuroBic está o Banco CTT, conforme escreveu na semana passada o Jornal Económico.