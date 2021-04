Novo Banco: Administração ignorou alerta para processar grandes devedores por gestão danosa

© Orlando Almeida/Global Imagens

Dinheiro Vivo 14 Abril, 2021 • 13:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A administração do Novo Banco avançou com a venda de uma carteira com créditos tóxicos apesar de ter sido alertada pela Comissão de Acompanhamento para a necessidade de terem de ser processados grandes devedores por "gestão danosa".

A informação consta da auditoria efetuada pela Deloitte. Segundo o jornal Público, a gestão do Novo Banco foi avisada e aconselhada a "iniciar processos-crime" ou "acções de responsabilidade cível" contra aqueles devedores. Mas o Novo Banco acabou por vender a carteira de créditos, denominada Nata II, o que provocou perdas de 80 milhões para o Fundo de Resolução.

Na terça-feira o Eco tinha avançado que o Fundo de Resolução tinha pedido ao Novo Banco para analisar suspeitas de gestão danosa por parte dos grandes devedores. Segundo o jornal digital, a auditoria da Deloitte relata que a Comissão de Acompanhamento analisou a carteira de créditos Nata II e levantou suspeitas de "subtração dolosa" de património pelos grandes devedores. Após venda da carteira, banco deixou de poder ir para tribunal.

A explicação dada pelo Novo Banco ao Eco é de que "o dever fiduciário do banco é recuperar crédito, que é assunto cível e não criminal" e que a venda de créditos em pacote é uma solução de recuperação "mais eficiente" do que através do recurso ao tribunal.

A auditoria da Deloitte foi conhecida na semana passada e refere alertas da Comissão de Acompanhamento, cuja função passa por avaliar as decisões da administração do Novo Banco relativamente aos pedidos de injeção de capital ao Fundo de Resolução, ao abrigo do acordo de venda do banco à Lone Star.

A auditoria cita um parecer daquela Comissão que aponta para a "existência de casos de perdas enormes para o Novo Banco devidas a situações de gestão danosa, de subtracção dolosa de activos do património do devedor para dificultar qualquer hipótese de recuperação dos créditos, de flagrante má-fé negocial", conta o Público.

O tema em torno das injeções de capital no banco está a ser analisado em sede de uma Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

João Costa Pinto, antigo vice-governador do Banco de Portugal, criticou nesta Comissão o facto de terem sido colocados à venda pelo banco grandes pacotes de ativos, numa lógica de liquidação, num setor em que os compradores são fundos que querem recuperar o investimento, em média, em três anos, com lucros de 15 a 20%. "Não podia haver senão perdas substanciais", salientou.

O Novo Banco foi vendido à Lone Star em 2017 mediante um acordo que prevê injeções de capital pelo Fundo de Resolução, de até 3,89 mil milhões de euros, para cobrir eventuais perdas com ativos 'herdados' do BES. O Novo Banco já recebeu injeções da ordem dos 3000 milhões de euros por parte do Fundo de Resolução, desde 2017.

O banco fechou o ano de 2020 com um prejuízo de 1329 milhões de euros e anunciou que vai pedir uma injeção de capital de mais 598,3 milhões de euros ao Fundo de Resolução.