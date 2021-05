Novo Banco admite pedir mais 100 milhões ao Fundo de Resolução

O presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, António Ramalho, fala perante a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, na Assembleia da República em Lisboa © TIAGO PETINGALUSA

O Novo Banco prevê que vai pedir mais 100 milhões de euros ao Fundo de Resolução no próximo ano, se a injeção de capital relativa ao exercício de 2020 ficar aquém do que foi pedido pelo banco.

A informação foi avançada esta quarta-feira por António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, em audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

António Ramalho salvaguardou que a nova 'chamada' de capital poderá ocorrer se o Novo Banco receber apenas 430 milhões de euros dos 598 milhões de euros que pediu ao abrigo do mecanismo de capital contingente, que está previsto no acordo de venda do banco à Lone Star, em 2017.

O presidente executivo do Novo Banco frisou que vai aguardar pela confirmação do valor da injeção de capital que será efetuada em relação ao exercício de 2020, mas lembrou que o pedido que o banco "fez ao Fundo de Resolução são 598 milhões de euros".

O presidente do Fundo de Resolução, Luís Máximo dos Santos, confirmou na terça-feira que o Fundo vai aplicar "deduções significativas ao valor da 'chamada'" de capital do Novo Banco.

O Novo Banco registou um prejuízo de 1329 milhões de euros em 2020. No mesmo dia em que divulgou as suas contas relativas ao ano passado, no dia 26 de março, o banco anunciou que iria pedir uma injeção de capital de mais 598,3 milhões de euros ao Fundo de Resolução.

A verba prevista para o Novo Banco no Programa de Estabilidade é de 430 milhões de euros. O Governo chegou a inscrever uma verba para o Novo Banco na sua proposta de Orçamento do Estado para 2021 mas a medida foi travada no Parlamento, pelo que a solução encontrada foi a de o Fundo de Resolução recorrer a um empréstimo junto de um consórcio de bancos.

