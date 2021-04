Novo Banco: Auditoria do Tribunal de Contas conhecida até final de abril

© Orlando Almeida/Global Imagens

Até ao final de abril será conhecida a auditoria do Tribunal de Contas ao Novo Banco. O documento será entregue nessa altura no Parlamento, já depois da resposta do banco às conclusões daquele tribunal, refere a edição desta quinta-feira do jornal Público.

A auditoria do Tribunal de Contas é fundamental para o PSD viabilizar uma nova injeção de capital ao Novo Banco. O partido, em conjunto com o Bloco de Esquerda, chumbou, em novembro, a transferência de 476 milhões de euros do Orçamento do Estado para o banco. Os sociais-democratas fizeram depender a aprovação dessa transferência das conclusões dos auditores.

O documento do Tribunal de Contas será conhecido quase um mês depois de o líder do Novo Banco, António Ramalho, ter pedido ao Fundo de Resolução uma injeção de capital de 598,3 milhões de euros.

Na semana passada, foi divulgada a auditoria da consultora Deloitte às contas do Novo Banco.