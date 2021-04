Banco de Portugal esperava que Novo Banco pedisse 1500 milhões ao Fundo de Resolução

Sérgio Monteiro, ex-consultor do Banco de Portugal para a venda do Novo Banco © RODRIGO ANTUNES/LUSA

O Banco de Portugal esperava, em 2017, que o Novo Banco fosse pedir 1500 milhões de euros ao Fundo de Resolução para cobertura de perdas com ativos herdados do Banco Espírito Santo (BES).

A informação foi avançada esta terça-feira por Sérgio Monteiro, consultor do Banco de Portugal para a venda do Novo Banco, em audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

O Novo Banco, que foi vendido em outubro de 2017, já pediu cerca de 3500 milhões de euros ao Fundo de Resolução, tendo recebido quase 3000 milhões de euros ao abrigo do acordo de venda do banco, que prevê um montante de até 3890 milhões de euros para cobertura de eventuais perdas.

Segundo o antigo secretário de Estado, não era expectável que, mesmo com perdas de mais de 1500 milhões de euros, "que a totalidade fosse utilizada". O ex-consultor do Banco de Portugal salientou que se antecipava que o Banco Central Europeu viesse a baixar a sua exigência ao nível dos requisitos de capital do banco, o que não se verificou.

Sérgio Monteiro apontou que, caso o Novo Banco não fosse vendido, a alternativa seria a de uma nova resolução. Outra "alternativa, em face do enquadramento legal, que as autoridades europeias viam era a sua liquidação", indicou.

O ex-governante frisou que Bruxelas tinha dúvidas sobre se o Novo Banco era viável mesmo com a existência do mecanismo de capital contingente previsto no acordo de venda à Lone Star em 2017. "A perceção que a Comissão Europeia tinha era de que o banco não era viável, mas também achava que o banco não era especialmente importante para a economia e podia ser liquidado", afirmou.

Questionado pela deputada bloquista Mariana Mortágua, Sérgio Monteiro afirmou que a "orientação geral" que foi dada no arranque do processo de venda foi no sentido de que, "na medida do possível", não tivesse impacto orçamental "nem quando a venda ocorreu, nem mais tarde".

"Não é o processo de venda que origina perdas", declarou o ex-governante que adiantou que "o processo de venda descobre problemas no balanço que ficam evidentes com as propostas que são recebidas". Frisou que "as perdas tinham origem em decisões anteriores até à criação do Novo Banco".

O ex-consultor afirmou que todos os intervenientes, incluindo o Governo, tinham presente que "o mecanismo (de capital contingente), uma vez utilizado, tinha impacto nas contas públicas". "Era obviamente consciência de todos que poderia ter impacto no ano em que fosse utilizado", apontou.

Sérgio Monteiro recebeu 450 mil euros para liderar a equipa que relançou a venda do Novo Banco. O ex-secretário de Estado foi contactado pelo Banco de Portugal em 2015 para desempenhar aquela função de coordenador.

Atualizada às 12H33 com mais informação