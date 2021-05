Novo Banco com lucros de 70,7 milhões no primeiro trimestre do ano

António Ramalho, CEO do Novo Banco © Paulo Spranger /Global Imagens

O Novo Banco fechou as contas do primeiro trimestre no verde. De Janeiro a Março, a instituição financeira alcançou um resultado líquido de 70,7 milhões de euros, valor que compara com os prejuízos de 179 milhões registados em igual período do ano passado.

O presidente executivo do banco, António Ramalho, já tinha adiantado que o banco iria fechar o primeiro trimestre do ano com um resultado positivo. "Depois do fim do período de reestruturação, iniciar-se-á um período de resultados positivos desde o primeiro trimestre", disse o responsável durante a conferência de imprensa dos resultados anuais, no final de março.

(Notícia em actualização)