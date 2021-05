Novo Banco com lucros de 70,7 milhões no primeiro trimestre do ano

António Ramalho, CEO do Novo Banco © Paulo Spranger /Global Imagens

O Novo Banco fechou as contas do primeiro trimestre no verde. De Janeiro a Março, a instituição financeira alcançou um resultado líquido de 70,7 milhões de euros, valor que compara com os prejuízos de 179 milhões registados em igual período do ano passado.

Em comunicado emitido esta segunda-feira à CMVM, a empresa explica que este resultado foi alcançado "com a conclusão do processo de reestruturação em 2020 a evidenciar a capacidade de geração de receitas apesar do atual contexto de pandemia".

O presidente executivo do banco, António Ramalho, já tinha adiantado que o banco iria fechar o primeiro trimestre do ano com um resultado positivo. "Depois do fim do período de reestruturação, iniciar-se-á um período de resultados positivos desde o primeiro trimestre", disse o responsável durante a conferência de imprensa dos resultados anuais, no final de março.

A última vez que o banco tinha alcançado resultados positivos foi no primeiro trimestre de 2018, quando registou lucros de cerca de 60 milhões de euros. Porém, viria a encerrar o exercício com prejuízos superiores a 1.400 milhões de euros.

De acordo com as contas divulgadas esta segunda-feira, a margem financeira apresentou um crescimento de 12% face ao período homólogo, "contribuindo para uma melhoria do produto bancário comercial (+5,3%), em resultado das medidas para a redução das taxas médias dos depósitos, menor custo de financiamento de longo-prazo e manutenção da política de preços". Já a receita com comissões caiu 8% para 62,8 milhões de euros.

As imparidades para crédito totalizaram 54,9 milhões de euros, que incluem 21,8 milhões de imparidades para riscos relacionados com a Covid-19, apresentando uma redução de 60,5%.

No que toca às moratórias, o Novo Banco informou que tinha concedido 6,6 mil milhões de euros, representando cerca de 27% da carteira de créditos a clientes. "As moratórias concedidas, no âmbito do quadro legislativo, abrangem cerca de 32% da carteira de crédito a empresas, 20% da carteira de crédito habitação e 15% da carteira de outros créditos a particulares, apoiando cerca de 39 000 clientes", detalhou o banco.

Os custos operacionais caíram 5% para 102,7 milhões de euros.

(Notícia em actualização)