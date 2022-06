Novo Banco compra hotéis da Sonae Capital por 34 milhões de euros

Hotéis de Tróia foram comprados pelo Novobanco © DR

Dinheiro Vivo 02 Junho, 2022 • 10:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Novo Banco comprou por 34 milhões de euros os Aqualuz Tróia Mar&Rio e do The Editory By The Sea Tróia-Comporta. A notícia é avançada pelo jornal ECO, que explica que a compra daquelas unidades hoteleiras da Sonae Capital, foi levada a cabo através de um dos fundos de pensões do banco.

A venda havia já sido anunciada a semana passada e, embora sem mais detalhes, foi considerada pela consultora que orientou a operação (JLL) "uma das maiores operações de investimento imobiliário em hotéis realizada no mercado português desde o início do ano".

O ECO conseguiu averiguar que a negociação foi concluída com o pagamento de 34 milhões de euros, com uma yield (o retorno obtido a partir de um investimento feito) de 5,75%.

Os hotéis agora vendidos representam no seu conjunto 337 apartamentos e vão continuar a ser geridos pela Sonae Capital, através da The Editory Hotels, numa operação de sale & leaseback.

Na semana passada a empresa revelou que, nos próximos cinco anos, vai investir 15 milhões de euros em hotelaria, entre renovações de unidades já a funcionar e novas aberturas.