Novo Banco concedeu moratórias no valor de 7,1 mil milhões

O CEO do Novo Banco, Antonio Ramalho, fala durante a apresentação dos resultados de 2018 da instituíção bancária na sede de Lisboa, 01 de março de 2019. TIAGO PETINGA/LUSA © Tiago Petinga / Lusa

O Novo Banco anunciou esta sexta-feira que concedeu moratórias no valor de 7,1 mil milhões de euros nos nove meses de 2020, representando cerca de 27% da carteira de créditos a clientes.

O banco atribuiu ainda 1,1 mil milhões de euros em linhas de crédito garantidas concedidas a empresas, dos quais cerca de 85% já desembolsados, indicou o Novo Banco no comunicado com os resultados dos nove meses de 2020, que foi hoje divulgado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

"As moratórias concedidas, no âmbito do quadro legislativo, abrangem cerca de 33% da carteira de crédito a empresas, 21% da carteira de crédito habitação e 16% da carteira de outros créditos a particulares, apoiando mais de 40.400 clientes", especificou.

Em atualização