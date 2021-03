Novo Banco: Costa Pinto defende que relatório 'secreto' devia ter sido analisado internamente no BdP

Novo Banco © Global Imagens

João Costa Pinto, coordenador do chamado relatório 'secreto' sobre a atuação do Banco de Portugal na resolução do BES, considera que o documento deveria ter sido alvo de análise interna no supervisor.

"Foi para isso que ele foi produzido", disse o ex-presidente do conselho de Auditoria do Banco de Portugal. "Sinceramente não consigo encontrar uma explicação para o destino (do relatório)", afirmou.

Indicou que "o relatório foi pedido pelo governador na altura" e que só Carlos Costa "é que poderá explicar as razões" para o destino que o relatório teve.

Costa Pinto, que foi o responsável pela comissão independente que elaborou o relatório 'secreto' sobre a atuação do Banco de Portugal no processo de resolução do BES, está esta quarta-feira a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

O Bloco de Esquerda pediu, em julho de 2020, ao governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que enviasse à Assembleia da República o documento. O documento, que nunca foi divulgado publicamente, já tinha sido pedido pelo Governo.

Esta Comissão Eventual de Inquérito surgiu na sequência das propostas para a sua constituição do BE, PS e Iniciativa Liberal e tomou posse no dia 15 de dezembro de 2020​​​.

