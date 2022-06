Novo Banco eleito melhor banco na prestação de Serviços Custódia de Títulos

Lisboa, 25/10/2021 -Apresenta‹o da nova imagem do Novo Banco. novobanco. Na imagem a nova imagem do banco. (PAULO SPRANGER / Global Imagens) © Paulo Spranger /Global Imagens

O Novo Banco foi nomeado pela revista internacional Global Finance o melhor banco na prestação de Serviços Custódia de Títulos em Portugal em 2022, informou a instituição financeira em comunicado enviado às redações.

De acordo com o mesmo documento, "a equipa da Global Finance baseou-se nas contribuições de especialistas desta área de atividade, em research especializado sobre mercados, em inputs de utilizadores de serviços de custódia e na informação disponibilizada pelos diversos bancos para selecionar os melhores prestadores de serviços de custódia em sete regiões e mais de 80 países".

Para a instituição financeira, esta nomeação representa "o reconhecimento internacional das competências e do desempenho do novobanco nesta importante área de negócio, essencial para o funcionamento do mercado financeiro".

De entre os principais critérios de seleção utilizados, segundo o Novo Banco, destacam-se: o relacionamento com clientes, a qualidade dos serviços prestados, a eficiência no tratamento das operações, o conhecimento da regulamentação e das práticas do mercado local, tecnologia, o âmbito da oferta, a competitividade do preçário e a aposta continuada no desenvolvimento desta linha de negócio.