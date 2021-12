Novo Banco eleito o melhor banco de 'trade finance' em Portugal

© PAULO SPRANGER/Global Imagens

O Novo Banco foi considerado, pelo quarto ano consecutivo, o melhor banco de 'trade finance' em Portugal pela revista internacional Global Finance.

"Este prémio destaca, mais uma vez, a importância do papel do novobanco no apoio à atividade das empresas e representa, em especial, o reconhecimento internacional das competências do banco nesta importante vertente de negócio, pela vasta oferta de produtos que disponibiliza e pela sua equipa especializada, que potencia o sucesso das operações de comércio internacional e a promoção do apoio necessário à exportação", refere o banco num comunicado divulgado esta terça-feira.

O banco destaca "o apoio na gestão do risco, por via de soluções que promovem segurança nos recebimentos e, em paralelo, as soluções de financiamento ajustadas ao ciclo de vida das importações/exportações" na atual conjuntura condicionada pelas medidas implementadas na gestão da epidemia do novo coronavírus.

"Tendo por base vários critérios de referência, como o volume de transações, o serviço ao cliente ou a inovação, os editores desta prestigiada revista, bem como analistas do setor, gestores de empresas e especialistas em tecnologias da informação, selecionaram os melhores prestadores de serviços na área do Trade Finance em 103 países", aponta ainda o banco.