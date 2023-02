Novo Banco eleito pela quinta vez consecutiva o melhor banco de Portugal em Trade Finance

Lisboa, 25/10/2021 -Apresenta‹o da nova imagem do Novo Banco. novobanco. Na imagem a nova imagem do banco. (PAULO SPRANGER / Global Imagens) © Paulo Spranger /Global Imagens

O Novo Banco anunciou esta quinta-feira que foi eleito, pelo quinto ano consecutivo, o melhor banco em Portugal na área de Trade Finance.

A distinção foi atribuida pela revista internacional Global Finance, que todos os anos, baseando-se em critérios como o volume de transações, o serviço ao cliente ou a inovação, seleciona, com a ajuda de analistas do setor, gestores de empresas e especialistas em tecnologias da informação, os melhores prestadores de serviços na área do Trade Finance em mais de 100 países e regiões do globo.

Segundo o banco, "2022 apresentou um crescimento sólido da atividade de Trade Finance, estimulado pelo aumento da automação e inovação desenvolvidos durante os desafiantes anos de pandemia".

"Este prémio destaca, mais uma vez, a importância do papel do Novo Banco no apoio à atividade das empresas e representa, em especial, o reconhecimento internacional das competências do banco nesta importante vertente de negócio. A combinação de uma vasta oferta de produtos de Trade Finance e de uma equipa especializada, dedicada a estar próximo dos nossos clientes, potencia o sucesso das suas operações de comércio internacional e a promoção do apoio necessário à exportação., refere a instituição liderada por Mark Bourke.

J´a 2023, acrescenta, "arranca também fortemente marcado por um ambiente de incerteza, com uma perceção de aumento de risco internacional que merece a atenção de todos os intervenientes, na sua mitigação, na procura de soluções que promovam segurança nos recebimentos e, em paralelo, na estruturação de soluções de financiamento ajustadas ao ciclo de vida das importações/exportações de cada empresa".