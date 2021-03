Novo Banco: Isabel Oneto substitui Ana Paula Vitorino como vice na comissão de inquérito

Lisboa, 15/12/2020 - Tomada de posse da nova comissão de inquérito ao Novo Banco que vai analisar as perdas registadas pela instituição financeira e imputadas ao Fundo de Resolução Fernando Negrão (Diana Quintela / Global Imagens) © Diana Quintela /Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Março, 2021 • 18:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A deputada do PS Ana Paula Vitorino pediu para deixar a vice-presidência da comissão de inquérito por "razões estritamente pessoais", sendo substituída no cargo pela socialista Isabel Oneto.

Antes de começar a segunda audição de esta sexta-feira na comissão eventual de inquérito parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, o presidente, o social-democrata Fernando Negrão, deu conhecimento aos deputados desta situação.

Ana Paula Vitorino pediu para ser substituída como 1.ª vice-presidente da comissão de inquérito por "razões estritamente pessoais".

De acordo com Fernando Negrão, o PS indicou Isabel Oneto para a substituir, o que foi aceite pela comissão.

A 2.ª vice-presidência mantém-se com o PCP, pelo deputado Duarte Alves.

A atual comissão, cujas audições arrancaram na quarta-feira, tem quatro pontos no seu objeto, que abrangem o "período antecedente à resolução e relativo à constituição do NB [Novo Banco]", o "período antecedente e relativo à alienação", o "período após alienação" e ainda pretende "avaliar a atuação dos governos, BdP [Banco de Portugal], FdR [Fundo de Resolução] e Comissão de Acompanhamento no quadro da defesa do interesse público".

Esta comissão de inquérito, resultante das propostas de PS, BE e IL, foi constituída em 15 de dezembro do ano passado.