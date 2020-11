Novo Banco lança nova app NB Smarter para clientes particulares

João Dias, Chief Digital Officer do Novo Banco © D.R.

O Novo Banco anunciou esta segunda-feira o lançamento de uma nova aplicação, a NB smarter, dirigida aos seus clientes particulares.

A nova app do Novo Banco "disponibiliza logo desde o momento de lançamento um amplo leque de serviços e soluções, incluindo toda a oferta existente nas anteriores apps do banco e também novas possibilidades como as opções que permitem ver saldos e movimentos de todas as contas, independentemente do banco em que estão sedeadas", refere o comunicado do banco.

Salienta que "as transações são categorizadas e organizadas de forma automática, de modo a fornecer ao Cliente sugestões concretas de melhoria da sua vida financeira, de poupança de despesas e propostas de valor acrescentado adequadas a cada pessoa".

"O lançamento da NB Smarter representa a forma determinada como o Novo Banco está a apostar na sua transformação digital afirmando-se, mais uma vez, como pioneiro e na vanguarda da oferta de soluções e serviços financeiros de elevado valor para os clientes", afirma João Dias, citado num comunicado..

Até agora, só os colaboradores podem aceder. "Na próxima semana, 5.000 clientes selecionados serão informados e serão adicionados" a uma lista inicial de utilização da app. No dia 24 está disponível para todo o mercado.