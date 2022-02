Novo Banco lançou duas novas linhas de crédito de 1,3 mil milhões de euros

© Paulo Spranger /Global Imagens

O Novo Banco lançou esta segunda-feira duas novas linhas de crédito no valor total de 1.325 milhões de euros. Estas linhas têm garantias do Fundo Europeu de Investimento (FEI), no valor de 1.125 milhões de euros, e do Banco Europeu de Investimento (BEI), em 200 milhões. A linha apoiada pelo FEI destina-se às micro, pequenas e médias empresas (PME), enquanto a segunda linha de crédito está disponível para empresas de maior dimensão.

Num comunicado enviado à redação, o Novo Banco faz saber que disponibiliza duas novas linhas de crédito no âmbito de apoios da União Europeia, "com vista à retoma da atividade económica e à mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19".

"Estas novas linhas resultam dos acordos celebrados com o FEI e com o BEI, no âmbito do European Guarantee Fund, e destinam-se especificamente a empresas que pretendam financiamento para apoiar a retoma da sua atividade (fundo de maneio e/ou investimento) entre 50 mil e 7,5 milhões de euros, no caso das micro empresas e PME, e entre 100 mil e 25 milhões de euros, no caso das MidCaps e Large Corporates (empresas de maior dimensão)", lê-se.

O banco liderado por António Ramalho explica que as duas linhas são dois instrumentos de acesso a verbas em "condições de financiamento mais favoráveis, promovendo assim a criação de emprego e o crescimento da economia".

As duas linhas de crédito disponibilizadas representam a quinta e sexta "transações de partilha de risco assinadas entre o Novo Banco e o FEI e da primeira transação do mesmo tipo assinada entre o Novo Banco e o BEI".

Este tipo de acordos entre o banco e o FEI já permitiram conceder "mais de 2 mil milhões de Euros de financiamento a mais de 1.600 empresas".