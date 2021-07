Novo Banco: Mudança da Avenida da Liberdade para o Tagus Park avança em 2022

Setúbal, 08/04/2021 - Portugal que Faz, António Ramalho CEO do Novo Banco, (Carlos Pimentel/Global Imagens) © Carlos Pimentel/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Julho, 2021 • 18:52

De acordo com a comunicação, a que a Lusa teve acesso, "o Novo Banco Campus no Tagus Park será a nova sede do Banco e das empresas do grupo que irá acolher de forma faseada, durante o ano de 2022, os seus serviços centrais atualmente localizados no centro de Lisboa".

"A total operacionalidade do Campus está prevista para a primavera de 2023. Os trabalhos no Tagus Park de adaptação, remodelação e construção terão início brevemente", de acordo com a mensagem.

Segundo o banco, trata-se de uma "mudança histórica", dado que se irão "reunir pela primeira vez todos os serviços centrais num mesmo espaço"

"Esta mudança permite-nos iniciar um novo capítulo da nossa história, numa nova morada liberta dos elos que ainda nos ligam ao passado e que irá promover uma nova filosofia de trabalho assente na colaboração, flexibilidade e sustentabilidade", disse o presidente executivo do banco, António Ramalho, citado na mensagem.

O responsável máximo da instituição financeira afirmou ainda que "o Novo Banco Campus será voltado para a comunidade com base em valores de transparência e sustentabilidade".

O projeto de instalação no Tagus Park, em Oeiras, também no distrito de Lisboa, "prevê a criação de áreas comuns como auditórios, espaços de trabalho partilhados, serviços de conveniência, espaços sociais e para prática de exercício físico que irão potenciar melhores índices de produtividade e assegurar conforto e conveniência" aos trabalhadores, de acordo com o comunicado do banco.

O Novo Banco assegura ainda que a construção será "ambientalmente sustentável, energeticamente eficiente, com recurso a materiais recicláveis, apostando na reutilização de instalações e elementos construtivos numa lógica de economia circular".

"Esta mudança vai permitir ao banco uma poupança de 30% nos seus custos de energia", esperando o banco obter "uma redução de 35% por ano em custos operacionais com edifícios, ou seja três milhões de euros/ano".

A atual sede do Novo Banco, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, foi herdada do Banco Espírito Santo (BES) aquando da resolução da instituição, em 2014.