Novo Banco não analisou "todos os conflitos de interesse" na venda da sucursal de Espanha

O Novo Banco não efetuou todos os procedimentos de análise de contraparte e conflitos de interesse no processo da venda da sucursal de Espanha. Esta é uma das conclusões da auditoria da Deloitte tornada pública esta terça-feira pelo Parlamento, realizada no âmbito da injeção de capital público feito em 2020.

"Relativamente ao processo de desinvestimento da operação da Sucursal de Espanha, não foram efetuados todos os procedimentos de análise de contrapartes e/ ou conflitos de interesse, conforme definido em normativo aplicável, nomeadamente na contratação dos assessores", lê-se no documento que não identifica os devedores. Porém, a auditora sublinha que o conselho de administração do Novo Banco "realizou uma análise prévia à contratação dos assessores, tendo procedido à respetiva aprovação".

Ainda no capítulo da venda de subsidiárias e associadas, a Deloitte refere que "até junho de 2020 as políticas ou normativos internos existentes no Novo Banco não definiam a obrigatoriedade de realização sistemática de uma análise das entidades compradoras que participassem em processos de desinvestimento de entidades participadas, quer ao nível de análise de contrapartes relativa a branqueamento de capitais, quer ao nível de conflitos de interesses e de partes relacionadas, não obstante existirem políticas, normativos e procedimentos que norteavam os princípios gerais destas matérias". E aponta que o banco ainda liderado por António Ramalho, que está de saída da presidência executiva, publicou em junho de 2020 "um normativo que versa sobre os procedimentos a executar nestas matérias em processos de desinvestimento de ativos não produtivos (incluindo participações financeiras), e estabeleceu ações relativas a estas matérias no conjunto de medidas de mitigação de situações identificadas no Relatório da Auditoria Especial 2018".

Em 2020 o Novo Banco tinha pedido uma nova injeção de 598 milhões de euros, mas o Fundo de Resolução procedeu ao pagamento de apenas 429 milhões tendo encaminhado para tribunal arbitral o montante relativo às perdas decorrentes da venda da sucursal de Espanha (no valor de 147,5 milhões), bem como a avaliação dos fundos de reestruturação (18 milhões).

Até ao momento, o Novo Banco recebeu cerca de 3,4 mil milhões de euros do Fundo de Resolução ao abrigo do mecanismo de capital contingente, criado em 2017 para vender o banco à Lone Star e proteger esta entidade de perdas relacionadas com ativos tóxicos herdados do BES. O tecto máximo desta solução é de 3,89 mil milhões de euros.

A instituição financeira liderada por António Ramalho alcançou em 2021 o primeiro resultado anual positivo desde que foi criada na sequência da resolução do BES, em 2014. No ano passado, o Novo Banco lucrou cerca de 185 milhões de euros. Apesar disso, a instituição solicitou mais 209 milhões de euros ao Fundo de Resolução. O banco justificou a necessidade de injeção de capital com o impacto do novo regime de contabilidade e, sobretudo, com uma contingência relacionada com a tributação dos seus imóveis.