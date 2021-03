Novo Banco nomeia porta-voz para assuntos da comissão de inquérito parlamentar

Novo Banco © Global Imagens

Carlos Brandão, atual diretor de risco do Novo Banco e ex-presidente executivo do Bankinter e do Barclays em Portugal, foi nomeado porta-voz do banco para os assuntos relacionados com a comissão de inquérito parlamentar em curso. O objetivo é que possa "esclarecer em detalhe quaisquer dúvidas no âmbito da Comissão de Inquérito ao Novo Banco", explica a instituição em comunicado.

De acordo com o CEO, António Ramalho, "esta será uma oportunidade para esclarecer quaisquer dúvidas que ainda possam subsistir sobre o processo de capitalização do Novo Banco. O Carlos poderá contribuir decisivamente para esse esforço e enriquecerá o escrutínio sobre o nosso banco", afirma, citado na mesma nota à comunicação social.

O banco diz ainda que esta nomeação "permitirá reduzir o efeito da Comissão de Inquérito Parlamentar no dia-a-dia do Novo Banco numa altura em que os desafios do retorno ao normal são essenciais e muitas das empresas portuguesas se preparam para lidar com a crise económica".

Carlos Brandão será apoiado pela estrutura de comunicação externa do Banco.

A comissão de inquérito ao Novo Banco arrancou esta quarta-feira, com a audição de João Costa PInto, ex-presidente do conselho de Auditoria do Banco de Portugal, que não poupou críticas à forma como foi efetuada a supervisão do BES.