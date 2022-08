Novo Banco oficializa Mark Bourke como CEO após luz verde do BCE

© Paulo Spranger/Global Imagens

Os nomes já tinham sido avançados em maio, mas só esta sexta-feira o Novo Banco oficializou o novo conselho de administração executivo para o mandato 2022-2025, após luz verde dos supervisores da banca. Mark Bourke assume definitivamente a liderança do banco, substituindo António Ramalho. Há ainda mais duas novas caras na gestão do banco, face à administração do anterior CEO.

Num comunicado, enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco confirma, no seguimento "das autorizações das entidades reguladoras competentes (fit and proper)", não só Bourke como presidente executivo, como identifica Leigh Bartlett como novo administrador financeiro e Rui Fontes como novo chief credit officer (CCO).

Transitam da liderança de Ramalho para a nova comissão Luís RIbeiro, enquanto chief commercial officer retail, Andrés Baltar, como chief commercial officer corporate, Luísa Soares da Silva, como chief legal compliance officer. Carlos Brandão é o novo chief risk officer, substituindo Rui Fortes nessa função.

A composição da nova direção do Novo Banco tinha sido comunicado em maia, com a instituição a apontar que a nova gestão iria assumir funções em agosto. Faltava apenas a aprovação do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu, conhecida esta sexta-feira.