Novo Banco precisava de mais 3,6 milhões de euros quando foi criado

O Novo Banco teria precisado de mais 3,6 mil milhões de euros quando arrancou a atividade, no verão de 2014, após a resolução do Banco Espírito Santo. A informação é avançada na edição desta segunda-feira do Negócios.

De acordo com documentos internos de trabalho do Novo Banco, indica o Negócios, o capital inicial que foi injetado no banco permitiu que cumprisse os requisitos mínimos exigidos para o rácio de capital total, de 8%.Na altura, o banco apresentou um rácio de 10,28%, numa base transitória.

De acordo com o jornal, o rácio recuaria para 5,85% caso não fosse aplicada a base transitória. Já então, tendo em conta as exigências regulatórias em vigor no ano de 2017 - com o mínimo a fixar-se nos 13,25% -, o Novo Banco precisaria de mais 3,6 mil milhões de euros para cumprir os requisitos exigidos, apurou o jornal.

No total, a instituição financeira teria precisado de uma injeção inicial de 8,5 mil milhões de euros para que pudesse estar até 2017 sem ser necessária uma nova capitalização.